Ein vermisster Mann wurde am Dienstag (23. Mai 2023) im Gleisbett im Bereich des Rangierbahnhofes Nürnberg aufgefunden. Der 59-Jährige galt seit Montag (22. Mai 2023) als vermisst.

Laut eigenen Angaben verließ er am Montag sein Pflegeheim, "weil ihm die auf eine Flasche alkoholfreies Bier pro Tag beschränkte Ration nicht ausreichte", erklärt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg.

Auf der Suche nach Bier: Mann stürzt in Gleisbett an Rangierbahnhof Nürnberg

Auf der Suche nach mehr Gerstensaft stürzte der 59-Jährige zunächst in eine Hecke. In der Nacht kämpfte er sich aber statt zurück zum Pflegeheim in die falsche Richtung - und brachte sich dabei unfreiwillig in große Gefahr, da er in ein stark befahrenes Gleisbett stürzte.

Ein Triebfahrzeugführer bemerkte den 59-Jährigen glücklicherweise rechtzeitig und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann aufgrund dessen starken Übergewichts und seinen durchlebten Strapazen zunächst nicht retten. Erst mithilfe der Berufsfeuerwehr Nürnberg und Einsatzkräften des Bayerischen Roten Kreuzes gelang die erfolgreiche Rettung des Mannes.

Der Rettungsdienst brachte den stark unterkühlten und nicht mehr gehfähigen Mann in ein umliegendes Klinikum.

Vorschaubild: © StockSnap / pixabay.com