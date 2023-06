Nürnberg: Rettungswagen und Auto prallen bei Unfall zusammen

Rettungseinsatz und Stau nach Unfall in Nürnberg: Am Mittwochmittag (21. Juni 2023) ist es zu einem Zusammenstoß an der Kreuzung zwischen der Rothenburger Straße und der Von-der-Tann-Straße gekommen. An der Kollision war auch ein Rettungswagen beteiligt, der gerade einen Patienten transportierte. Die Feuerwehr hat Details zum Unfallgeschehen.

Demnach ereignete sich der Unfall kurz nach 11.30 Uhr zwischen einem Auto und einem Rettungswagen: Durch den Zusammenstoß kippte der Rettungswagen auf die Seite. Sowohl der Patient als auch die Besatzung waren aber angegurtet und wurden daher nicht verletzt, gibt die Berufsfeuerwehr der Stadt Nürnberg Entwarnung.

Unfall zwischen Rettungswagen und Auto in Nürnberg

Ersthelfer brachten die Mitarbeiter des Rettungsdienstes ins Freie, sodass sich diese weiter um den Patienten kümmern konnten. Dieser wurde dann von der Feuerwehr in einen anderen Rettungswagen gebracht und nach Erlangen gefahren. Eine Notärztin untersuchte den Fahrer des beteiligten Autos, er musste aber nicht weiter behandelt werden.

Andere Verkehrsteilnehmer sicherten die Unfallstelle zunächst ab, bis die Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen eintraf. Auch mehrere Rettungswagen und Streifen der Polizei rückten an.

"Es ging sehr schnell, es waren etliche Passanten drumherum. Jeder hat geschaut, wo er helfen kann", erzählt ein Unfallzeuge, der an der Kreuzung ein Geschäft betreibt. "Es hat einen riesigen Knall gegeben, auch die Anwohner haben es gehört. Es war schon heftig, ich hab schon richtig Herzrasen bekommen, als ich das gesehen habe." Er habe daraufhin den Notruf gewählt und die Einsatzkräfte seien bereits nach kurzer Zeit eingetroffen.

Sowohl auf der Von-der-Tann-Straße in nördlicher Richtung als auch auf der Rothenburger Straße stadteinwärts gab es bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge Stau. Auch auf den Ausweichstrecken kam es laut der Berufsfeuerwehr zu Verzögerungen.