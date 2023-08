Ein Radfahrer ist in Nürnberg-Langwasser über eine auf der Fahrbahn liegende Regenrinnenabdeckung gefahren und dabei schwer verletzt worden.

Der Mann fuhr gegen 21 Uhr in einer Gruppe den Leonhard-Übler-Platz in Richtung Oelser Straße. Dabei fuhr der Radler nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken mittig auf der Fahrbahn, übersah dabei die Abdeckung auf der Fahrbahn und stürzte. Dabei wurde der Radfahrer durch mehrere Frakturen schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Radfahrer bei Sturz in Nürnberg schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt nun wegen des eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise zur Herkunft der Regenrinnenabdeckung. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.