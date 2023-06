Weil eine Frau aus einem Seniorenheim verschwunden war, wurde von den Feuerwehren Nürnberg und Fischbach eine große Suchaktion organisiert.

Wie die Feuerwehr Fischbach berichtet, wurden die Einsatzkräfte am Freitagabend (02. Juni 2023) alarmiert, weil die Bewohnerin eines Altersheims in der Regensburger Straßen nicht mehr aufzufinden war. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Nürnberg begann sie deshalb damit, die Waldwege des umliegenden Reichswalds zu kontrollieren.

Nürnberg: Verschwundene Frau wird vom couragiertem Bürger gerettet

Gerade als sich die Einheiten wieder zu einer neuen Lagebesprechung sammelten, brachte ein "couragierter Bürger" die Dame allerdings in seinem Privatfahrzeug zurück. Er hatte die Frau in orientierungsloser Lage im Innenstadtbereich aufgefunden und übernahm den Shuttleservice zurück in die Unterkunft.

Die Einsatzkräfte bedankten sich bei dem Helfer für den selbstlosen Service.

Vorschaubild: © Marijan Murat (dpa)