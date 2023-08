Nürnberg vor 36 Minuten

Teures Vergnügen

Mit über 110 km/h in der Stadt: Fahranfänger (18) rast in Polizeikontrolle

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger ist in Nürnberg in eine Polizeikontrolle geraten. Das Problem: Der junge Mann war deutlich zu schnell unterwegs, was ihm nun teuer zu stehen kommt.