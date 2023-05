Sowohl am vergangenen Samstag (20. Mai 2023) als auch am darauffolgenden Sonntag (21. Mai 2023) zeigte sich ein 38-jähriger Mann in der Nürnberger Innenstadt in exhibitionistischer Art und Weise. Er wurde vorläufig festgenommen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

Am Samstag gegen 14 Uhr meldeten Zeugen einen Mann, der in einem Gebüsch in der Brunnengasse liegen und dort an seinem Geschlechtsteil manipulieren würde, wie es im Bericht der Polizei heißt. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte trafen den 38-Jährigen dort mit offener Hose und "deutlich sichtbarem Glied" an.

Exhibitionist mehrfach auffällig: Betrunkener Mann in Nürnberg festgenommen

Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht und später wieder entlassen. Nur rund 24 Stunden später, am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr, trafen Beamte den Mann erneut. Diesmal war er an der Frauentormauer und auch hier zeigte er sich in exhibitionistischer Art und Weise.

Da der erheblich alkoholisierte Mann mit rund 3 Promille nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde in beiden Fällen durch die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigens angeordnet. Außerdem wurden Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.

Vorschaubild: © Andriano_cz/Adobe Stock