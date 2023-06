Neustadt a. d. Aisch: Schwerer Unfall im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Sugenheim und Ullstadt (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim). Eine 43-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen.

Die Frau war gegen 06:10 Uhr von Sugenheim kommend auf der ST2256 in Richtung Ullstadt unterwegs. Im Kurvenbereich geriet sie mit ihrem BMW Mini aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo sie mit einem entgegenkommenden Lkw zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 43-Jährige schwere Verletzungen. Sie musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack gerettet werden. Im Anschluss kam die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Eine anfänglich vermutete Lebensgefahr hat sich hier nicht bestätigt.

Der Lkw-Fahrer erlitt bei dem Vorfall einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden im Gesamtwert von rund Einhunderttausend Euro.

Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch nahm den Unfall vor Ort auf. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurden die Beamten hierbei von einem Gutachter unterstützt. Die Staatsstraße ST2256 war bis zum Ende der Bergungsarbeiten für den Verkehr voll gesperrt.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell