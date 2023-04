Nürnberg: Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 15.04.2023 - Bilanz der Polizei

Am heutigen Samstag (15.04.2023) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere teils sich fortbewegende Versammlungen statt. Die Polizei zieht eine positive Bilanz.

Die erste Versammlung des Tages begann gegen 12:30 Uhr am Königstor und setzte sich von dort gegen 13:00 Uhr über die Königstraße in Richtung Innenstadt in Bewegung. Die in der Spitze 240 Teilnehmer gingen daraufhin über den Hallplatz, den Kornmarkt sowie die Dr.- Kurt-Schumacher-Str. und erreichten gegen 13:20 Uhr den Jakobsplatz. Während des Aufzugs wurden aus der Versammlung heraus zwei pyrotechnische Gegenstände gezündet. Zu weiteren Störungen kam es nicht.

Ab 14:00 Uhr fanden am Jakobsplatz zwei stationäre Versammlungen statt:

Die Versammlung "Kundgebung für den Frieden" zählte in der Spitze rund 200 Teilnehmer. Die Versammlung "Kein Frieden mit der AfD" setzte sich ganz überwiegend aus den Teilnehmern des zuvor beendeten Aufzugs zusammen und erreichte so in der Spitze rund 250 Teilnehmer.

Gegen 15:35 Uhr wurden beide Kundgebungen für beendet erklärt. Sie verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und weitgehend störungsfrei.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren neben Beamten des Polizeipräsidiums Mittelfranken auch Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingesetzt.

