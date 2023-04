Nürnberg: Verkaufspersonal und Beamte mit Softair-Waffe bedroht - Festnahme

Am Dienstagvormittag (04.04.2023) bedrohte ein 34-Jähriger das Verkaufspersonal in einem Geschäft im Nürnberger Stadtteil Rennweg mit einer Pistole. Bei seiner anschließenden Flucht wurde er festgenommen.

Gegen 11:30 Uhr zog ein 34-Jähriger während des Einkaufs in einem Geschäft in der Sulzbacher Straße eine Pistole und richtete diese auf das anwesende Verkaufspersonal. Nachdem er von mehreren Mitarbeitenden aufgefordert wurde das Geschäft zu verlassen, flüchtete er in zunächst unbekannte Richtung.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der 34-Jährige kurze Zeit später durch alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost am Stresemannplatz lokalisiert. Nach Ansprache durch die Beamten zog der spätere Tatverdächtige unvermittelt eine Pistole und bedrohte diese damit. Als die Einsatzkräfte ebenfalls ihre Waffen auf den 34-Jährigen richteten, ergab sich dieser und wurde festgenommen.

Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und trat, schlug sowie spuckte nach den Beamten. Zudem beschädigte er ein Dienstfahrzeug, beleidigte die Einsatzkräfte und drohte sie umzubringen.

Bei der Sicherstellung der Tatwaffe stellte sich später heraus, dass es sich hierbei um eine Softair-Pistole handelte.

Da sich während der anschließenden Bearbeitung mehrere Anhaltspunkte für eine psychische Ausnahmesituation des 34-Jährigen ergaben, wurde dieser einem Amtsarzt des Gesundheitsamts der Stadt Nürnberg vorgeführt und zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik verbracht.

