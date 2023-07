Nürnberg: Pkw-Aufbrecher festgenommen

Am Dienstagmorgen (04.07.2023) brach ein zunächst unbekannter Mann einen Pkw in der Nürnberger Südstadt auf. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm nach kurzer Fahndung einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 04:15 Uhr meldete sich ein Anwohner in der Humboldtstraße über den Notruf der Polizei und gab an, dass sich soeben ein Mann an seinem geparkten Fahrzeug zu schaffen machen würde. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fuhren daraufhin die Tatörtlichkeit an. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Seitenscheibe des VW Tiguan eingeschlagen wurde. Bei der zeitgleich eingeleiteten Fahndung nach dem zunächst unbekannten Täter, traf eine Streife in der Landgrabenstraße einen Mann an, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen zutraf. Bei näherer Begutachtung stellten die Polizisten fest, dass der Mann blutverschmiert war. Es ist anzunehmen, dass sich der Mann beim Einschlagen der Seitenscheibe offenbar an der Hand verletzt hatte.

Die Beamten nahmen den 58-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte zwischenzeitlich Haftantrag. Der Mann wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

