Nürnberg: Nach körperlicher Auseinandersetzung Rucksack gestohlen - Zeugenaufruf

Am Montagabend (17.04.2023) kam es in einer U-Bahn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die durch das Einschreiten eines Polizeibeamten außer Dienst beendet wurde. Während der Polizist einen Tatverdächtigen festhielt, entwendete der andere dessen Rucksack und flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 18:00 Uhr gerieten zwei Männer in einer U-Bahn am U-Bahnhof Plärrer derart in Streit, dass sie sich gegenseitig körperlich angriffen. Ein Polizeibeamter außer Dienst, der sich ebenfalls in der U-Bahn befand, zeigte seinen Dienstausweis vor und griff schlichtend in die Auseinandersetzung ein. Hierbei leistete ein 35-jähriger Mann Widerstand. Der Polizeibeamte brachte den Mann daraufhin zu Boden und hielt ihn mit Hilfe eines anwesenden VAG-Meisters bis zum Eintreffen alarmierter Streifen fest.

Sowohl der Polizeibeamte als auch der 35-Jährige erlitten hierbei leichte Verletzungen. Der 35-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.

Der bislang unbekannte Kontrahent nutzte die Situation des Gerangels aus und entwendete den Rucksack des 35-Jährigen, in welchem sich mutmaßlich ein Laptop befand. Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 6115 zu melden.

