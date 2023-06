Nürnberg: Mann durch Messerstich tödlich verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

In der Nacht von Montag (26.06.2023) auf Dienstag (27.06.2023) fügte ein 58-jähriger Mann in der Nürnberger Südstadt einem 47-Jährigen eine tödliche Stichwunde zu. Die Polizei nahm den Verdächtigen noch am Tatort fest.

Gegen 01:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes eine Meldung ein, wonach eine Person in einem Mehrfamilienhaus in der Gibitzenhofstraße eine Stichverletzung erlitten habe.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes fanden in dem Anwesen einen schwerverletzten Mann auf, der eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers aufwies. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt erlag der 47-jährige Mann noch vor Ort seiner schweren Verletzung.

Ersten Ermittlungen zufolge war es zwischen ihm und dem alkoholisierten 58-jährigen Mann in den Nachtstunden zunächst zu einem Streit gekommen. Im Anschluss verließ er die Wohnung des 47-Jährigen. Gegen 01:30 Uhr kehrte der 58-Jährige zurück und griff den Geschädigten mit einem Messer an.

Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm noch in den Nachtstunden die weiteren Ermittlungen am Tatort und veranlasste unter anderem eine umfangreiche Spurensicherung durch das zuständige Fachkommissariat. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags ein und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Auskünfte im weiteren Verlauf des Verfahrens an Medienvertreter erteilt die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Frau Gabriels-Gorsolke, unter der Telefonnummer 0911 321 - 2780 oder über pressesprecher@sta-nfue.bayern.de.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell