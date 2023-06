Nürnberg: Frauen bestahlen Senior und erbeuteten hochwertige Uhr

Am Sonntagnachmittag (25.06.2023) wurde ein Senior im Nürnberger Stadtteil Herrnhütte Opfer eines Trickdiebstahls. Die beiden Frauen erbeuteten eine wertvolle Armbanduhr und flüchteten.

Gegen 13:15 Uhr sprachen zwei Frauen den Geschädigten im Bereich der Georg-Buchner-Straße in einer ihm unbekannten Sprache an. Im Anschluss folgten sie ihm zu seiner Wohnadresse in der Johann-Priem-Straße.

Nachdem die beiden Frauen den Geschädigten dort noch einmal angesprochen hatten, öffneten sie ohne Erlaubnis das dortige Gartentor um auf das Grundstück des 74-Jährigen zu gelangen. Dort umarmten beiden den Mann, woraufhin er die Frauen von seinem Grundstück verwies.

Nachdem die Täterinnen weg waren, bemerkte der Senior das Fehlen seiner Armbanduhr. Diese hatte einen Wert von rund 20.000 Euro.

Zeugenbefragungen vor Ort ergaben, dass die Frauen in unmittelbarer Nähe in einen schwarzen Audi gestiegen waren. Der Fahrer hatte bereits mit laufendem Motor gewartet.

Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost leiteten unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Der schwarze Audi konnte letztlich im Rahmen der Fahndung an der Rastanlage Steigerwald Nord festgestellt werden. Im Pkw befand sich lediglich der Fahrer. Es handelte sich um einen 39-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Ermittlungen ergaben, dass die beiden Frauen und ein Kind mutmaßlich im Bereich der Rastanlage Aurach aus dem Auto gesprungen und in unbekannte Richtung geflüchtet waren. Eine Fahndung unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers verlief ohne Erfolg.

Die Beamten nahmen den 39-jährigen Fahrer des Fluchtautos fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag wegen des Verdachts des bandenmäßigen Trickdiebstahls. Er wird heute (26.06.2023) im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identität der beiden Frauen, hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell