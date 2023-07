Nürnberg: Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt

Am Mittwoch (19.07.2023) führte die Nürnberger Verkehrspolizei in der Zeit von 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr in der Von-der-Tann-Straße Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen mehrere Verkehrsteilnehmer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Im genannten Zeitraum wurden 2731 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 50 km/h beanstandeten die Beamten insgesamt 136 Fahrer.

96 Personen erwartet ein Verwarnungsgeld, gegen 35 wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet und fünf Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Der traurige Höchstwert wurde mit 120 km/h gemessen. Den Fahrer eines BMW erwartet nun ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell