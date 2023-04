Nürnberg: Durchsuchung nach Rauschgift - Tatverdächtiger festgenommen

Am Dienstagabend (18:30 Uhr) sprang ein 24-Jähriger bei der Durchsuchung seiner Wohnung nach Rauschgift aus dem Fenster und flüchtete. Die Polizei nahm den Mann fest und stellte Betäubungsmittel sicher.

Nachdem sich für Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte Hinweise ergeben hatten, dass sich in einer Wohnung am Egidienplatz Rauschgift befinden soll, ordnete die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg die Durchsuchung der betreffenden Wohnung an. Als die Einsatzkräfte die Wohnungstür mit unmittelbarem Zwang öffneten, sprang der 24-jährige Bewohner aus einem Fenster und rannte davon. Die Polizisten verfolgten den Mann und nahmen ihn wenige Straßen entfernt vorläufig fest.

Unter Zuhilfenahme eines Diensthundes stellten die Beamten einen Behälter mit vermeintlichem Rauschgift sicher, den der Tatverdächtige mutmaßlich auf seiner Flucht in einem Gebüsch deponiert hatte. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung wurden die Polizisten ebenfalls fündig und stellten unter anderem Marihuana, Haschisch, Kokain und Rauschgiftutensilien sicher. Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

