Nürnberg: Aggressive Verkehrsteilnehmer attackierten Bauarbeiter in Nürnberg

Am Dienstag (20.06.2023) führte der Streit um ein Durchfahrtsverbot in der Nürnberger Südstadt zu einer handfesten Auseinandersetzung. Sechs Unbekannte griffen Bauarbeiter mit Eisenstangen an und flüchteten.

Gegen 19:00 Uhr kam es in der Wodanstraße aufgrund einer gesperrten Durchfahrt zu einem Streit zwischen sechs Unbekannten und den dort an einer Baustelle tätigen Bauarbeitern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war zuvor einer der Unbekannten mit seinem Pkw von Bauarbeitern an der Durchfahrt gehindert worden. Daraufhin entfernte er sich zunächst mit seinem Fahrzeug. Jedoch kam der Unbekannte kurze Zeit später mit fünf weiteren Männern und insgesamt drei Fahrzeugen zur Baustelle zurück. Die sechs Unbekannten griffen anschließend die Bauarbeiter mit Eisenstangen und einem Pflasterstein an. Ein Bauarbeiter erlitt durch die Attacke eine Fraktur des Unterschenkels und musste zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Bauarbeiter erlitt eine Kopfplatzwunde.

Die Situation wurde von mehreren Personen beobachtet und der Polizei gemeldet. Die Angreifer entfernten sich mit ihren Pkws noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die von den Tätern verwendeten Eisenstangen konnten teilweise vor Ort sichergestellt werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt nun wegen eines Vergehens der gefährlichen Körperverletzung.

Erstellt durch: Bernd Groß / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

