Mittelfranken: Kontroll- und Präventionstage Schwerlastverkehr - Einladung an die Medienvertreter

Auf Mittelfrankens Bundesautobahnen ereigneten sich im Jahr 2022 insgesamt 741 Verkehrsunfälle unter Beteiligung eines Schwerverkehrsfahrzeuges. 231 Personen erlitten bei diesen Unfällen Verletzungen. Sieben Menschen verloren hierbei ihr Leben. Das Polizeipräsidium Mittelfranken strebt im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil - sicher ans Ziel" auch weiterhin danach, die Anzahl aller Verkehrsunfälle zu senken und die Zahl der verletzten und getöteten Verkehrsteilnehmer zu reduzieren und setzt dabei auf Schwerpunktaktionen sowie Aktionstage.

Im Zeitraum vom 04. - 06.07.2023 finden solche Aktionstage im Bereich des Schwerverkehrs auf dem Autobahnparkplatz "Ludergraben-West" (BAB 3, Fahrtrichtung Passau) statt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken führt in diesem Zeitraum Verkehrskontrollen durch und bietet in Kooperation mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat ein umfangreiches Präventionsprogramm an. Unter anderem erhalten die angesprochenen Verkehrsteilnehmer die Möglichkeit, Unfallsituationen in verschiedenen Simulatoren nachzuempfinden.

Die Aktionstage beginnen am Dienstag, den 04.07.2023. Medienvertreter sind ab 12:00 Uhr herzlich eingeladen. Vor Ort präsentiert der Deutsche Verkehrssicherheitsrat einen Lkw-Überschlagsimulator, einen Gurtschlitten sowie einen Abstandssimulator. Ergänzt wird dieser Bereich durch das Präventionsmobil des Bayerischen Polizeiverwaltungsamts.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell