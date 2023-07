In Nürnberg ist es am Montagmorgen (17.07.2023) zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz für die Polizei gekommen. Wie das Präsidium Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt hat, gab es gegen 8.30 Uhr mehrere Meldungen darüber, dass sich Nieten im Bereich der Hafenstraße auf der Fahrbahn befinden würden.

Eine hinzugerufene Streife der Verkehrspolizei Nürnberg konnte die Herkunft der Teile schnell feststellen. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer hat nach aktuellem Ermittlungsstand Metallabfälle transportiert. Mit der Fracht gab es aber Probleme - und heftige Folgen für zahlreiche Autofahrer.

Nieten auf Straße in Nürnberg - Lkw verliert seine Ladung

Gegenüber unserer Redaktion erklärt die Polizei, dass das Metall in einer Tonne geladen war und auf einer Palette stand. Diese war jedoch gebrochen, wodurch die Tonne umkippte. Die Metallteile fielen auf die Straße.

Lastwagen verliert tausende Nieten - zahlreiche geschädigte Autofahrer Lkw verliert in Nürnberg seine Fracht - mit Folgen für zahlreiche Autofahrer. NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

Laut Polizei-Bericht heißt es zur Ladung in der Tonne: "Bei den Metallteilen handelte es sich um Nieten-Reste mit einer geschätzten Länge von 5 bis 8 Millimetern". Und diese Nieten lagen auf einem beachtlichen Streckenabschnitt, wie aus der Meldung hervorgeht.

"Der Fahrer lud die Metallteile in Stein und fuhr anschließend über den Föhrenweg in die Mühlstraße. Danach fuhr er über die Nürnberger Straße in die Rednitzstraße in Richtung Eibach. Von der Eibacher Hauptstraße bog der Lkw-Fahrer in die Hafenstraße ein. Im Hafengebiet fuhr der Lkw den Frankenschnellweg in südliche Richtung bis zu seinem Zielort in der Wiener Straße".

Polizei Nürnberg sucht nach beschädigten Fahrzeugen

Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, sind es am späten Nachmittag, nach zunächst einem beschädigten Fahrzeug, bereits 27 (Stand 16 Uhr, 17. Juli 2023). Verletzte Personen soll es aber bisher nicht gegeben haben. Man geht aber von einer weiter steigenden Zahl Betroffener aus.

Zur Verhinderung weiterer Unfälle und zur Durchführung der Reinigungsarbeiten mussten demnach neben mehreren kurzzeitigen Verkehrssperrungen die am stärksten betroffenen Straßenteile in der Hafenstraße und der Eibacher Hauptstraße für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Kleinstteile wurden zudem mit Handbesen von der Fahrbahn entfernt.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der Metallteile einen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt und diesen noch nicht angezeigt haben, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.

