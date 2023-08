Zu einer Eskalation eines Streits zwischen zwei Jugendlichen kam auf der Kirchweih in Röthenbach, wie die Polizeiinspektion Lauf mitteilte.

Am Samstag (26. August 2023) gegen 20.30 Uhr besuchte ein 15-jähriger Jugendlicher aus Nürnberg zusammen mit seiner ebenfalls 15-jährigen Freundin die Kirchweih in Röthenbach. Hierbei gerieten die beiden zunächst in einen lautstarken verbalen Streit, sodass ein weiterer Besucher der Kirchweih schlichtend eingreifen wollte.

Junge schlägt Mann ins Gesicht – Streit eskaliert

Unvermittelt schlug nun der mit 1,22 Promille alkoholisierte Jugendliche dem mit 2,28 Promille alkoholisierten Streitschlichter mit der Faust heftig ins Gesicht, sodass dieser mit einer Nasenbeinfraktur ins Krankenhaus Lauf eingeliefert werden musste.

Der Jugendliche wurde vor Ort durch die Beamten der Polizeiinspektion Lauf seiner Mutter übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Vorschaubild: © Dan Burton / unsplash.com