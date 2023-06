Georgensgmünd: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B2

Am Donnerstagvormittag (22.06.2023) ereignete sich auf der B2 zwischen Roth und Weißenburg ein tödlicher Unfall. Ein Verkehrsteilnehmer erlitt schwere Verletzungen, ein Mann verstarb noch am Unfallort.

Ein Sattelzug war gegen 09:15 Uhr auf der B2 in Richtung Roth unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug auf Höhe des Ortes Mauk (Lkrs. Roth) auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn, woraufhin er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Für den Fahrer des Lastwagens, der in Richtung Weißenburg unterwegs war, kam jede Hilfe zu spät - er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Roth nimmt den Unfall zur Stunde (11:30 Uhr) vor Ort auf. Die Beamten zogen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzu. Dieser hat seine Arbeit an der Unfallörtlichkeit aufgenommen, um die Polizeibeamten bei der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs zu unterstützen. Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren sperren derzeit die Bundesstraße im betreffenden Bereich. Die Straßenmeisterei richtete eine Ableitung in Richtung Weißenburg ein.

