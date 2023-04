In der Brückkanalstraße in Feucht (Landkreis Nürnberger Land) kam es am frühen Donnerstagmorgen (20. April 2023) zu einem Brand, der eine große Zahl an Einsatzkräften auf den Plan rief.

Die beteiligten Feuerwehren, die gegen 3.45 Uhr von einer aufmerksamen Nachbarin alarmiert worden waren, hatten bis in den Vormittag hinein mit dem Brand und seinen Folgen zu kämpfen.

Brand in Feucht - Nachbarin entdeckte Feuerschein durchs Fenster

"Die Anwohnerin des benachbarten Hauses hatte im Fenster einen Feuerschein entdeckt und sofort den Notruf gewählt", berichtet Till Bohnekamp von der Feuerwehr Feucht im Gespräch mit inFranken.de. Die Bewohner hätten den Brand etwa zeitgleich ebenfalls bemerkt und die Wohnung verlassen, nachdem sie die anderen Anwohner des Hauses vor der Gefahr gewarnt hatten.

Wie der Feuerwehrmann erklärt, sei die genaue Ursache des Feuers noch unklar und derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. "Der Brand ist mutmaßlich in einem Zimmer ausgebrochen und hat sich dann in der obersten Etage ausgebreitet, wodurch er sich zu einem Dachstuhlbrand entwickelte", so Bohnekamp. Rund 60 bis 80 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, nach mehr als zwei Stunden habe man den Brand schließlich löschen können.

Auch wenn die Wohnung laut Bohnekamp "definitiv ein Totalschaden" sei, wurde niemand verletzt. Ein 73-Jähriger hatte vor einigen Tagen im Raum Würzburg bei einem ähnlichen Brand indes lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Auch der restliche Teil des Hauses in Feucht sei für die Anwohner vorerst nicht bewohnbar, da die Strom- und Gasleitungen erst einmal abgestellt wurden. Um 10 Uhr morgens hätten die beteiligten Einsatzkräfte der Feuerwehr Feucht, Feuerwehr Schwarzenbruck und Feuerwehr Moosbach ihren Einsatz schließlich beenden können.