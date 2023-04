Fürth / Nürnberg: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Fürth und Nürnberg - Zeugen gesucht

In den vergangenen Tagen (05.04.2023 - 18.04.2023) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in Fürth und im westlichen Nürnberger Stadtgebiet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Allein seit dem 05.04.2023 schlugen bislang unbekannte Täter in insgesamt sieben Fällen die Seitenscheiben von geparkten Pkw in Fürth und im Westen Nürnbergs ein und entwendeten Wertgegenstände aus den Fahrzeuginnenräumen. Hiervon betroffen waren in der Nacht auf den 06.04.2023 Fahrzeuge in der Flurstraße, Amalienstraße und der Wolfringstraße in Fürth, in der Nacht auf den 16.04.2023 Fahrzeuge in der Dooser Straße, Jägerstraße und Wolframs-Eschenbacher Straße in Nürnberg und in der Nacht auf den 18.04.2023 ein Fahrzeug in der Fürther Glockenstraße.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Die Polizei rät zur Vorsicht. Lagern sie keine Wertgegenstände - insbesondere nicht sichtbar - in Fahrzeugen. Diebe nutzen mitunter jede Gelegenheit, um schnelle Beute zu machen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell