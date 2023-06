Burning Beach Festival 2023: 30-jährige Frau aus Nürnberg leblos am Strand gefunden

"Sie war Festivalbesucherin": Reanimationsversuche fehlgeschlagen - was ist passiert?

Erste Informationen zur Todesursache bekannt: "Internistisches Problem"

Nach Ende des beliebten Electronic- und Technofestivals "Burning Beach 2023" am Brombachsee bei Allmannsdorf/Pleinfeld am Sonntag (18. Juni 2023) wurde eine 30-jährige aus Nürnberg leblos am Strand gefunden. Das Polizeipräsidium Mittelfranken äußert sich nun mit ersten Details gegenüber inFranken.de.

"Im Krankenhaus verstorben": Nürnbergerin leblos auf Burning-Beach-Festival-Strand gefunden - Polizei mit ersten Informationen

Gegen 23 Uhr wurde die 30-Jährige aus Nürnberg gefunden - circa drei Stunden, nachdem das Festival offiziell beendet war. "Aufgrund von internistischen Problemen musste sie reanimiert werden", so ein Sprecher der Polizei. Bis der Krankenwagen kam, wurde laut Polizei "eine Laienreanimation durchgeführt."

Als das nicht funktionierte, sei im Krankenwagen weiter versucht worden, die junge Frau wiederzubeleben. "Es haben alle Versuche nichts gebracht, im Krankenhaus ist sie dann verstorben", erklärt der Sprecher. Laut Polizei war sie Besucherin des Festivals. Weitere News aus dem Raum Weißenburg/Gunzenhausen findest Du hier.

Was die genaue Todesursache war, ob etwa Drogen dahinterstecken, versuchen jetzt Spezialisten herauszufinden. "Wir wissen nur, dass es eine innere Ursache gewesen ist", so der Sprecher. Für Dienstag (20. Juni 2023) sei laut Sprecher "eine Obduktion angeordnet, die alles klären soll. Bis dahin heißt es abzuwarten."