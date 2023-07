Am Dienstagmittag (04. Juli 2023) ist es auf der B14 bei Ottensoos-Bräunleinsberg zu einem schweren Autounfall gekommen. Drei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen.

Wie die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz mitteilte, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto von Lauf an der Pegnitz kommend in Richtung Hersbruck die B14. Bei Ottensoos-Bräunleinsberg geriet er gegen 12 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Schwerer Unfall mit drei Schwerverletzten - 21-Jähriger mit Hubschrauber in Klinikum geflogen

Dabei kollidierte er frontal mit dem Auto eines entgegenkommenden Ehepaares. Alle drei Beteiligten erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Der 59-Jährige Fahrer und seine 60-Jährige Beifahrerin wurden ins Klinikum Nürnberg Süd gebracht. Der 21 Jahre alte Mann war in seinem Auto eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Erlangen geflogen wurde. Zuvor versorgten die Feuerwehren Lauf und Heuchling, mehrere Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber mit Notarzt die Verletzten zunächst vor Ort.

Während der Unfallaufnahme musste die B14 in beide Fahrtrichtungen gesperrt und von der Straßenmeisterei von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt werden. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bestellte außerdem einen Gutachter. Die beiden stark deformierten Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro.

