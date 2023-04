Altdorf b. Nürnberg: Tödlicher Verkehrsunfall in Altdorf b. Nürnberg

Am Dienstagmittag (04.04.2023) ereignete sich in Altdorf b. Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 95-jährige Fußgängerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer die Untere Brauhausstraße in Richtung Marktplatz. Da der Marktplatz aufgrund des heute stattfindenden Ostermarktes für Kraftfahrzeuge gesperrt ist, setzte der Lkw-Fahrer einige Meter zurück. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die 95-Jährige noch am Unfallort.

Beamte der Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg nehmen zur Stunde den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bindet die Polizei einen Sachverständigen in die Unfallermittlungen ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr Altdorf b. Nürnberg sperren die Unfallstelle ab.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell