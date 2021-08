Bei absoluter Dunkelheit war ein 39-Jähriger am Donnerstag (19. August 2021) mit seinem Fahrrad auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs. Der dunkel gekleidete Radfahrer wurde an der Rastanlage Greding einer Polizeikontrolle unterzogen und gab gegenüber den Beamten an, dass er mit seinem Rad von Ingolstadt nach Coburg fahren wollte.

Hierfür erschien ihm die A9 als "beste Möglichkeit". Bei der Kontrolle wurde zudem ein Bolzenschneider bei dem Radfahrer entdeckt. Warum er diesen dabei hatte, konnte er nicht plausibel erklären. Daher wurde der Bolzenschneider sichergestellt und es wird geprüft, ob er mit einer Straftat in Zusammenhang hängt. Der Radler wurde von der Autobahn verwiesen, er konnte seinen Weg abseits davon fortsetzen, wie die Verkehrspolizeiinspektion Feucht am Freitag (20. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Vorschaubild: © lincerta/pixabay.com