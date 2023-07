Nürnberger Klassik Open Air 2023 mit Neuerungen: "Bühne so voll von Musikern wie noch nie"

Einige Veränderungen werden beim Nürnberger Klassik Open Air 2023 zu spüren sein. So vermeldet es die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung. Auf einen Abschied folgt ein Neuanfang. Der Veranstaltungs-Rhythmus ändert sich. Neue Beteiligte und Entwicklungen unter dem Zeichen der Nachhaltigkeit lassen Europas grünsten und größten Konzertsaal in diesem Jahr am Sonntag, 30. Juli, und Samstag, 5. August 2023, ganz im Licht des Wandels erklingen.

Und doch bleibt das bestehen, was die Menschen am Klassik Open Air lieben. Wieder sind zehntausende Menschen erwartet, die gemeinsam der klassischen Musik lauschen, wie immer bei freiem Eintritt. "Das Nürnberger Klassik Open Air ist ein besonderes Ereignis und ein kostbares Gut. Zehntausende Menschen kommen am Luitpoldhain zusammen, um gemeinsam und formlos den Zauber zu erleben, der von einem Orchester ausgehen kann. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass so viele Menschen friedlich im Zeichen der Kunst und der Kultur zusammenkommen. Ein besonderer Fokus wird heuer neben den Bühnen auf Themen der Nachhaltigkeit gelegt: Der Verzicht auf ein Feuerwerk geht einher mit der Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) zur Förderung der Anreise mit dem Fahrrad. Ich freue mich auf magische Musik-Momente und danke gleichzeitig allen an der Organisation beteiligten Menschen wie allen Förderern für ihre Unterstützung", wird Bürgermeisterin Julia Lehner (CSU) zitiert.

Nürnberger Klassik Open Air 2023 mit "vielen Neuerungen"

"Uns freut ganz besonders, dass die ‚Ausnahmedirigentin‘ Joana Mallwitz das Klassik Open Air 2023 für ihr Abschiedskonzert von Nürnberg wählte und dafür das gemeinschaftsbildende Motto ‚Feste Feiern‘ gewählt hat. Und wir sind nicht weniger glücklich, dass der renommierte Dirigent Jonathan Darlington sein Debüt in Nürnberg als ‚Unser neuer Darling!‘ im Luitpoldhain gibt. Es wird für uns alle draußen in der Natur ein einzigartiges Highlight hochkarätiger künstlerischer Qualität werden", schwärmt Elisabeth Hartung, neue Leiterin des veranstaltenden Projektbüros.

Zu den erhöhten Anforderungen erklärt Festivalleiter Michael Winkler: "Zum einen wird die Bühne so voll von Musikerinnen und Musikern sein wie noch nie – im Rahmen des Konzerts der Staatsphilharmonie erfordert die große Besetzung bei ‚Respighi‘ die Kreativität und Lösungsorientiertheit der technischen Dienstleister, des Medienpartners Bayerischer Rundfunk (BR) und nicht zuletzt der Musikerinnen und Musiker. Zum anderen wird aufgrund des erstmaligen Auftritts der Jungen Staatsphilharmonie während einer Live-Übertragung durch den BR ein Austausch des ganzen Orchesters notwendig."

Erwartet werden vom veranstaltenden Projektbüro an die 160.000 Gäste bei insgesamt drei Konzerten. Nicht zuletzt aufgrund neuer Anforderungen auf und neben der Bühne sind in diesem Jahr alle Beteiligten in besonderem Maß gefordert. "Die Dimension des Festivals und die vielen Neuerungen bedeuten stets einen großen Aufwand. Die Weiterentwicklung der Infrastruktur, die Einrichtung eines digitalen Zahlungsverfahrens sowie die Integration des neuen Kooperationspartners ADFC, der eine sichere und zuverlässige Anreise mit dem Fahrrad unterstützen wird, bedingen das Zusammenwirken und ein großes Maß an Engagement von zahlreichen Akteurinnen und Akteuren", betont Winkler.

Stücke von Strauss, Tschaikowsky und Co. - und Junge Staatsphilharmonie feiert Premiere

Vor Ort den Anfang macht das Familienkonzert der Staatsphilharmonie am Sonntag, 30. Juli, um 11 Uhr mit Auszügen aus dem Abendprogramm "Feste Feiern". Moderator Philip Roosz vermittelt das Konzert spielerisch an das junge Publikum. Bereits bei diesem Konzert feiert zudem die Junge Staatsphilharmonie ihre Premiere im Luitpoldhain. Sie wird unter der Leitung von Joana Mallwitz ein Stück zum Besten geben. Um 20 Uhr am selben Tag feiert die Staatsphilharmonie dann zusammen mit Joana Mallwitz ihren Abschied aus Nürnberg und ein ganz besonderes Fest mit allen Anwesenden.

Unter dem Motto "Feste Feiern" wird ein abwechslungsreiches und auch experimentierfreudiges Programm geboten, das Festlichkeiten aller Art und Weisen in den Mittelpunkt stellt. Von Clubmusik (Marko Nikodijevic) über Biergarten-Symphonie und Rockmusik (Friedrich Gulda) bis hin zu tierischer Lautmalerei (Camille Saint-Saens) und anspruchsvollen Ouvertüren (Johann Strauss und Michail Ivanovic Glinka) ist zahlreich Gelegenheit zu Freude und musikalischem Genuss geboten. Am Samstag, 5. August, gibt das Abendkonzert der Nürnberger Symphoniker um 20 Uhr erneut Anlass zum Feiern – Jonathan Darlington, neuer Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker, wird seinen "Freiluft-Einstand" im Luitpoldhain absolvieren.

Die Programmwahl verspricht starke Stücke großer Komponisten; konzertante Highlights, die mit Unterstützung einer Gast-Solistin an der Geige, Alexandra Conunova, angegangen werden. Neben einem anspruchsvollen und zugleich unterhaltsamen Violinkonzert (Peter Tschaikowsky) werden unter anderem Fantasien (Franz Waxman) und Meditationen (Jules Massenet) für einen emotionalen Abend sorgen.

Mitwählen und Spenden

Wie bereits in den Vorjahren kann das Publikum bei diesem Konzert auch wieder am Programm mitwirken und im Rahmen des Sparda-Wunschstücks für einen Favoriten stimmen. Zur Wahl stehen drei Suiten des Carmen-Schöpfers Georges Bizet: l’Arlésienne-Suite No.1 "Menuet, Allegro giocoso”, l’Arlésienne-Suite No.1 "Carillon, Allegretto moderato” und l’Arlésienne-Suite No.2 "Farandole, Allegro deciso”. Die Abstimmung erfolgt online unter www.klassikopenair.de bis Dienstag, 25. Juli, und das Stück mit den meisten Stimmen wird aufgeführt. Seit diesem Jahr findet das Gewinnspiel zum Kinderkonzert, bei dem die Sparda-Bank in Kooperation mit dem Staatstheater Nürnberg drei Mal bis zu vier Karten für ein Konzert im Opernhaus an Familien verlost, online statt: https://klassikopenair.nuernberg.de/verlosung-kinderkonzert.

Einen großen Teil zum Gelingen der Klassik Open Airs trägt neben Förderern wie der Sparda-Bank, der Schmidt-Gruppe oder N-Ergie auch das Publikum durch Spenden bei. Traditionellerweise werden sogenannte "Pinnies" vor Ort mit Bauchläden unterwegs sein und für eine Mindestspende von 6 Euro den Vogel-Pin zum Dank verteilen. Der einfarbige Pin begleitet das Abendkonzert der Staatsphilharmonie Nürnberg und der mit Herzen gemusterte Pin das Konzert der Nürnberger Symphoniker. Beide Pins werden dennoch an beiden Konzerten verteilt, solange der Vorrat reicht.

Ein weiteres Standbein zur Finanzierung des Klassik Open Air über das Publikum stellt das Programmheft dar. Dieses gibt es während der Konzerttage für 2 Euro auf dem Luitpoldhain-Gelände. Zusätzlich läuft schon jetzt der Vorverkauf in der Kultur Information im Künstlerhaus, Königstraße 93, wo es auch die Spenden-Pins gibt. Erstmals wird in diesem Jahr zudem ein digitales Spendenverfahren eingeführt. In Zusammenarbeit mit der Sparda-Bank Nürnberg kann auf der Plattform "Viele Schaffen Mehr" mit sämtlichen elektronischen Zahlungsmitteln direkt an das Klassik Open Air gespendet werden.

BR zeichnet Konzerte auf, Hochfeuerwerk findet nicht statt

Alle Spenden kommen zu 100 Prozent dem Klassik Open Air zugute und es besteht bei Mindestspenden von 50 Euro und 150 Euro die Chance für einen besonderen Dank durch das veranstaltende Projektbüro. So sind 30 "Fan-Pakete" und fünf "Backstage Führungen" eingeplant. Das Spendenportal https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/klassik-open-air ist seit dem heutigen Dienstag, 4. Juli, freigegeben und es gilt: Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Das Abendkonzert der Staatsphilharmonie wird am Sonntag, 30. Juli, ab 20.04 Uhr live auf BR-Klassik, im Video-Livestream auf www.br-klassik.de/concert und auf Facebook übertragen sowie zeitversetzt ab 22 Uhr im BR-Fernsehen ausgestrahlt. Das Konzert ist auch nachträglich in der ARD-Mediathek und auf www.br-klassik.de/concert abrufbar. Das Abendkonzert der Nürnberger Symphoniker wird am Samstag, 5. August, ab 20.04 Uhr live auf BR-Klassik, im Video-Livestream auf www.br-klassik.de/concert sowie auf Facebook übertragen.

Das Konzert ist auch nachträglich in der ARD-Mediathek und unter www.br-klassik.de/concert abrufbar. Wie bereits im letzten Jahr, wird auch 2023 die Moderation der Klassik Open Air Abendkonzerte sowohl für den Hörfunk und das Fernsehen als auch für das Publikum vor Ort durch Sandra Rieß erfolgen, eine Nürnbergerin, die viele als Moderatorin aus dem ZDF, ARD und BR Fernsehen kennen. Das Hochfeuerwerk wird ab diesem Jahr aus Gründen der Nachhaltigkeit abgesagt. Zudem verzichtet die Sparda-Bank auf das Verteilen von Wunderkerzen. Eine Mitnahme eigener Wunderkerzen bleibt gestattet.