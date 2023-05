Nürnberg: Blaue Nacht 2023 zieht 150.000 Besucher an - Bilderstrecke von den Highlights

Die Blaue Nacht 2023 lockte laut Angaben der Stadt etwa 150.000 Menschen an. Nach einer leicht verregneten Preview am Freitag (5. Mai 2023) spielte das Wetter am Samstag (6. Mai 2023) mehr mit. Doch an beiden Tagen war "die gute Laune des Publikums förmlich greifbar", so die Stadt in einem zufriedenen Nachbericht.

Zwölf international besetzte Projekte aus dem Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb galt es zu begutachten: Ob das "Stille Örtchen" der Installation Sensible Message Service - SMS von Sophie Herz, die Live-Cinema-Performance "Ghost in the Wall" von Karla Kracht aus Barcelona oder die interaktive Licht- und Sound-Installation "Empreintes sonore"s der Kanadier Victor Drouin-Trempe und Jean-Philiippe Coté" (Montreal): "Das Publikum mischte, wo dazu aufgefordert wurde, begeistert mit", schreibt die Stadt weiter.

