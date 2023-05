Ehrlich Brothers in Nürnberg: Wir verlosen drei RC-Monster-Trucks zur Show - Gewinnspiel

Ehrlich Brothers in Nürnberg : Termine der Zaubershows

: Termine der Zaubershows Aufgrund des großen Erfolgs - Dream & Fly-Tour verlängert

Gewinnspiel: Wir verlosen drei RC-Exemplare des magischen Trucks der Zauberbrüder

Der legendäre Show-Truck der Ehrlich Brothers bringt Magie zu dir nach Hause. Anlässlich der Auftritte der beiden Zauberkünstler an diesem Wochenende in Nürnberg verlosen wir in Kooperation mit Hersteller Revell drei ferngesteuerte Spielzeug-Trucks zur Show.

An diesem Wochenende: Ehrlich Brothers treten erneut in Nürnberg auf

Dream & Fly von den Ehrlich Brothers ist laut Veranstalter "die aufwändigste Illusionsshow, die jemals für eine Tournee produziert wurde". Bis zum Sommer 2022 fanden über 100 Live-Termine in Europa mit bis zu 500.000 Zuschauern auf dem Tourplan. Im vergangenen Jahr traten die Brüder in Nürnberg auf, bereits 2022 präsentierten sie ihr Programm Dream & Fly in Bamberg (hier geht es zur Bildergalerie).

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Tournee verlängert. An diesem Wochenende kommen die Ehrlich Brothers für weitere Zusatzshows von Dream & Fly nach Nürnberg zurück. Das sind die Termine:

Samstag, 6. Mai 2023, um 19 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung

Sonntag, 7. Mai 2023, um 13 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung

Sonntag, 7. Mai 2023, um 18 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung

Dream & Fly-Tour verlängert

Laut Veranstaltungsankündigung landet das Zauberer-Duo in Dream & Fly mit einem echten Helikopter aus dem Nichts auf der eigens für diese Show angefertigten Bühne. Aus Feuerflammen schmieden sie einen massiven, goldenen Lamborghini. Kinderaugen leuchten, wenn sie das größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizaubern, prall gefüllt mit tausenden Bonbons.

Ehrlich Brothers gastieren in Nürnberg: Jetzt RC-Monster-Truck gewinnen Die Teilnehmer unseres Gewinnspiels können sich einen von drei Spielzeug-Monster-Trucks im Wert von je 69,99 Euro sichern. Revell/pr +5 Bilder

Musik ist eine weitere Leidenschaft der beiden Star-Magier. Deshalb haben sie auf dieser Tour eine Show-Band dabei. Die "Ehrlich Sisters" begleiten einige Illusionen mit Musik aus "Flash - The Magic Album", dem ersten Album mit eigenen Songs der Ehrlich Brothers. Am Schluss vereinen die beiden Zauberbrüder das Motto der abwechslungsreichen Show in einer herzergreifenden Illusion: Sie erzählen von den Träumen in ihrer Kindheit und fliegen davon.

Zwischendurch gibt es die Ehrlich Brothers mit kleineren Tricks mitten im Publikum zu erleben. Es zeichnet die sympathischen Magier aus, dass sie die leisen Töne und das charmant-witzige Spiel mit den Zuschauern ebenso beherrschen wie die Inszenierung ihrer spektakulären Großillusionen. Tickets sind hier erhältlich.

Bekannt aus der Show: Jetzt ferngesteuerte Monster-Trucks von Revell gewinnen

Alle, die es nicht zu einer Nürnberg-Show schaffen - oder die gar nicht genug von den Ehrlich Brothers kriegen können -, sollten sich unser aktuelles Gewinnspiel genauer ansehen. In Kooperation mit dem renommierten Modellbau- und Spielwarenhersteller Revell verlosen wir drei ferngesteuerte "Revell Control RAM 3500 Ehrlich Brothers Monster Trucks". Bei den beliebten Shows begeistern die weltbekannten Magier das Publikum mit ihren verblüffenden Illusionen. Mit dem RAM 3500 können sich Fans den Monster-Truck im exklusiven Show-Design direkt nach Hause holen.

Die Features des RC (radio controlled)-Trucks lassen die Herzen großer und kleiner Autofans höher schlagen: Das Spielzeugauto wurde im Maßstab 1:16 gefertigt und ist 28 Zentimeter lang. Extra große Reifen und jeder Menge Power unter der Haube sorgen für Action abseits der Showbühne. Dank der offiziellen Zusammenarbeit mit den Ehrlich Brothers sieht der Truck genau wie das bekannte Vorbild auf der Bühne aus.

Die 2.4 GHz Fernsteuerung sorgt für Multiplayer Spielspaß zusammen mit den Freunden. Der austauschbare 7,4-V-Li-Ion-Akku beschleunigt den Monster-Truck auf 15 km/h, und kann jederzeit über das USB-Ladegerät wieder aufgeladen werden. Außerdem kann die Fernsteuerung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder passend eingestellt werden. Der beiliegende Akku sorgt für eine Fahrtzeit von rund 15 Minuten, bevor er mit dem ebenfalls beiliegenden Ladegerät aufgeladen werden kann. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Truck liegt bei 69,99 Euro.

Nürnberg-Termine für 2024 stehen schon

Wer seinem Glück nicht vertraut und auf Nummer sicher gehen will, kann sich den Ehrlich-Brothers-Truck auch bei Amazon* holen. Und sich damit bereits auf 2024 einstimmen - denn schon jetzt steht fest, dass die Brüder auch im kommenden Jahr nach Nürnberg kommen: Anfang Mai 2024 (4. Mai, 19 Uhr; 5. Mai, 11 Uhr; 5. Mai, 16 Uhr) gastieren sie für drei weitere Shows in der Nürnberger Arena.

