"Jeweils einen ganzen Tag lang" hätten sich die drei siebten Klassen der Mittelschule Altdorf "ausführlich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung und damit, wie man Lebensmittel vor der Tonne retten kann" auseinandergesetzt. Wie das Landratsamt Nürnberg mitteilt, habe Fachlehrerin Andrea Brunner sogar ein ganzes Unterrichtsmodul eigens für dieses Projekt erstellt.

Als Erstes habe demnach Recherchearbeit angestanden. "Die Jugendlichen fanden erstaunt heraus, dass ein Mensch in Deutschland durchschnittlich jeden Tag eine ganze Handvoll Lebensmittel wegwirft. Lebensmittelverschwendung ist natürlich auch Ressourcenverschwendung und trägt zur Belastung des Klimas bei, nicht zuletzt durch die Emission von Treibhausgasen – auch dieser Zusammenhang wurde den Schüler*innen klar und führte zu angeregten Diskussionen", heißt es in der Pressemitteilung.

"Um Lebensmittel vor dem Abfall zu retten" habe das Modul "den Unterschied zwischen dem Mindesthaltbarkeitsdatum und dem Verbrauchsdatum" herausgestellt und "lehrte, wie man Lebensmittel richtig lagert und im Kühlschrank einsortiert, um ihren Verderb zu vermeiden".

"Für die weitere praktische Anwendung des neu erworbenen Wissens suchten die Schüler*innen geeignete Rezepte für eine Vielzahl an Lebensmittelresten heraus, die im Unterrichtsfach Ernährung und Soziales gemeinsam zubereitet und gegessen werden sollen", heißt es weiter.

Wie das Landratsamt Nürnberger Land mitteilt, machten sich die Jugendlichen zusammenfassend außerdem "mit den zehn Regeln gegen Lebensmittelverschwendung vertraut, die das Projekt 'Zu gut für die Tonne' des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aufgestellt hat". Demnach erhielten "alle Schüler*innen zum erfolgreichen Abschluss ein Glas Fruchtaufstrich oder Fruchtsaft aus gerettetem Obst – als Demonstrationsobjekt, wie lohnend die Verarbeitung von Resten gegenüber dem Wegwerfen ist". "Total lecker" hätten die Jugendlichen dem Bericht des Landratsamts zufolge einstimmig festgestellt.

"Das wichtigste und schönste Ergebnis der Projekttage war für mich, meine Schülerinnen und Schüler für das Thema Lebensmittelrettung begeistern zu können und schon im jungen Alter ein Bewusstsein zu schaffen. Lebensmittelverschwendung ist ein Problem, das die ganze Welt betrifft. Die Auswirkungen sind jedoch oft nicht unmittelbar greifbar. Das Projekt 'Weg damit? Her damit!' ist ein ganz praktischer Ansatz, dem Problem bei uns im Nürnberger Land zu begegnen und daher absolut unterstützenswert", so Andrea Brunner.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, unterstützt der Landkreis Nürnberger Land mit dem Projekt 'Weg damit? Her damit! – Eine Initiative zur Rettung von Lebensmitteln' in Zusammenarbeit mit Sabrina Pickelmann, Inhaberin der 'Vorratskammer', Bildungseinrichtungen bei der Vermittlung dieses wichtigen Themas. Pickelmann verarbeite demnach ehrenamtlich gerettetes Obst und Gemüse zu Aufstrichen oder Marmeladen, die die Mitarbeiterinnen des Regionalmanagements im Landkreis verteilen. An den handlichen Gläsern hängt ein kleines Informationsheft mit QR-Code und Informationen zum Projekt 'Weg damit? Her damit!' an. "Damit können die Schüler*innen ihr neu erworbenes Wissen und ihre Einsichten zu Hause mit ihrer Familie und ihren Freund*innen teilen", so das Landratsamt.

Interessierte können sich demnach außerdem auf der Webseite des Landkreises Nürnberger Land über 'Weg damit? Her damit!' informieren. Alle Bildungseinrichtungen im Nürnberger Land seien herzlich eingeladen, sich wie die Mittelschule Altdorf mit dem Thema Lebensmittelrettung auseinanderzusetzen und können dabei kostenfreies Unterrichtsmaterial und Projektgläser erhalten. Für Fragen steht das Regionalmanagement Nürnberger Land unter der Telefonnummer 09123 950 6703 oder via Mail an rm@nuernberger-land.de gern zur Verfügung.