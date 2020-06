Fernbus-Haltestellen-Test: Der ADAC hat insgesamt elf Busbahnhöfe für Fernlinien in Deutschland unter die Lupe genommen. Mit drastischem Ergebnis für Nürnberg: Die Frankenmetropole landete mit Abstand auf dem letzten Platz.

Gewonnen hat das „Moderne Terminal“ in Stuttgart. Es ist direkt in ein Parkhaus integriert, besitzt moderne und behindertengerechte Sanitäranlagen. Auch ein Babywickelplatz ist vorhanden, sowie Infosysteme zu den Abfahrten, Steckdosen, ein Ticketcenter und ein Gepäckwagen. Einzig die Lage wurde negativ angelastet: Das Terminal liegt am Flughafen außerhalb der Stadt.

Negativbeispiel Nürnberg: Bushaltestelle ist „mangelhaft“

Das genaue Gegenteil dazu bietet die Haltestelle in Nürnberg. Hier gibt es keine Wartehalle, ergo kaum Schutz vor schlechtem Wetter. Zusätzlich sind zu wenig Sitzflächen vorhanden, die Sanitäranlagen sind verschmutzt und in eher mangelhaftem Zustand. In der Kategorie „Information“ vergab der ADAC null Punkte, weil es keinerlei Möglichkeit gibt, sich über Ausfälle zu informieren.