A9 bei Nürnberg voll gesperrt - Autobahn vorübergehend nicht befahrbar

A9 bei Nürnberg: Autobahn von Dienstag auf Mittwoch voll gesperrt

Wie sie in einer Pressemitteilung bekannt gibt, sperrt die Autobahn GmbH des Bundes von Dienstag (6. Dezember 2022), circa 20 Uhr, bis Mittwoch (7. Dezember 2022), circa 5 Uhr, die A9 zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg und Nürnberg-Ost in Fahrtrichtung München. Grund für die Vollsperrung ist der Rückbau der Verkehrsführung auf der Hauptfahrbahn.

Im Rahmen der nächtlichen Vollsperrung ist die Richtungsfahrbahn München zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Ost und dem Ausfahrtsast der Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach in Fahrtrichtung München gesperrt. Der Einfahrtsast der Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach in Fahrtrichtung München/Amberg/Heilbronn sowie der Verkehr in Fahrtrichtung Berlin sind von der Sperrung nicht betroffen.

Wie die Autobahn GmbH weiter mitteilt, führt die Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung München über die Autobahnkreuze Nürnberg, Altdorf, Nürnberg-Süd und das Autobahndreieck Feucht zurück auf die A9. Der Verkehr zur Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach wird über die Anschlussstelle Nürnberg-Langwasser umgeleitet. Die Umleitungsempfehlungen vor Ort sind zu beachten.

Die Autobahn GmbH bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer für die auftretenden Verkehrsbehinderungen um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

