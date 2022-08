A9 bei Lauf an der Pegnitz : Autofahrer kommt mit Anhängergespann von der Fahrbahn ab

im Einsatz Fahrbahnen auf der A9 mussten teilweise gesperrt werden

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Heuchling sind am Donnerstag, 25. August 2022, gegen 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A9 an der Anschlussstelle Lauf/Hersbruck in Fahrtrichtung München gerufen worden. Auch die Feuerwehr Lauf war als Unterstützung vor Ort.

Wie der Kommandant der Feuerwehr Heuchling Andreas Stecher im Gespräch mit inFranken.de erläuterte, verursachte ein Pkw mit Anhängergespann den Unfall. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

"Der Fahrer des Wagens musste vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden", so Stecher. Die mittlere sowie die linke Fahrbahn musste gesperrt werden. Die Feuerwehr Heuchling sicherte zusammen mit der Verkehrspolizei Feucht die Unfallstelle bis zum Eintreffen des Abschleppunternehmens ab.