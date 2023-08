Nürnberg vor 1 Stunde

Behelfsbrücken in Planung

Wichtiger Knotenpunkt an A73 wegen Hafenbrückenbau wird gesperrt - Infos und Umleitung

Am kommenden Wochenende wird ein wichtiger Knotenpunkt an der A73 in Nürnberg gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.