Nürnberg/A3 aktualisiert vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Bei Verkehrsunfall schwer verletzt: Mehrere Unfälle auf A3 wegen Stau

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstagvormittag (7. Februar 2023) eine Person, die auf der A3 in Richtung Würzburg in einen Unfall verwickelt war. Rettungskräfte mussten per Hubschrauber anrücken. Dies war einer von mehreren Unfällen auf diesem Streckenabschnitt.