Die Kriminalpolizei Erlangen sucht im Zuge eines exhibitionistischen Vorfalls in Erlangen-Tennenlohe nach Zeugen.

Laut Polizeiangaben suchte ein Mann gegen 7.00 Uhr morgens am Montag, dem 6. Februar an einer Bushaltestelle im Bereich der Evangelischen Kirche in der "Sebastianstraße" die Nähe eines Mädchens. Der Täter ließ dabei seine Hose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil.

Exhibitionist entkommt: Polizei sucht Zeugen

Das Mädchen stieg nach dem Vorfall in den Bus und informierte ihre Eltern, welche die Polizei verständigten. Der Unbekannte verließ den Ort des Geschehens in Richtung der Straße "Im Gäßla". Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt konnten ihn jedoch nicht mehr ausfindig machen.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach einem Mann mit folgender Beschreibung:

etwa 35 Jahre alt

ungefähr 175 cm groß

sehr kurze, dunkle Haare (beinahe Glatze)

schwarzer Pullover

grau/schwarze Arbeitshose mit Neonstreifen

schwarze Arbeitsschuhe

Zeugen werden gebeten, unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 Hinweise zu geben.

