Adelsdorf vor 9 Minuten

Sexualdelikt

Spezialkräfte rücken aus: Polizei nimmt mutmaßlichen Sexualstraftäter fest - dieser leistet Widerstand

Am frühen Sonntagmorgen (05. Februar 2023) ereignete sich ein Sexualdelikt in Adelsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Noch in der Nacht konnte ein 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.