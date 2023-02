Am Freitagmittag (3. Februar 2023) kam es in der Erlanger Innenstadt in einem Hotel zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Darüber berichtet die zuständige Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Samstagmittag. Zunächst betrat ein 21-jähriger Mann das Hotel und begab sich in die Herrentoilette.

Dort schloss er einen Rasierer an einer Steckdose an und benutzte diesen dann auch. Dieser Vorgang wurde von einem 30-jährigen Hotelangestellten bemerkt, der daraufhin die 38-jährige Hotelmanagerin hinzuzog.

Hotel in Erlangen: "Selbsternannter Gast" wird nach Aktion zur Rede gestellt - Auseinandersetzung eskaliert, Polizei muss schlichten

Als der - so formuliert es die Polizei in ihrer Meldung - selbsternannte Hotelgast zur Rede gestellt wurde, kam es zu verbalen Bedrohungen und Beleidigungen. Im weiteren Verlauf kam es zwischen den Personen zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Die alarmierte Polizeistreife trennte die Personen und sorgte für Ruhe. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Entziehung elektrischer Energie, Beleidigung, Bedrohung und vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.

Vorschaubild: © Ralph/pixabay.com (Symbolfoto) | Collage: Sebastian Ruska