Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Sonntagnachmittag (22. August 2021) auf der B40 bei Lenkersheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, wie NEWS5 berichtet. Ein Autofahrer war mit seinem Wagen in Richtung Neustadt an der Aisch unterwegs, als ihm von einem aus Mailheim kommenden Auto die Vorfahrt genommen wurde.

Die Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. Die beiden Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro.

Dies ist eine Erstmeldung und wird von der Redaktion aktualisiert, sobald nähere Details bekannt sind.