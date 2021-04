Am Samstagmorgen (10.04.2021) wurden mehrere Feuerwehren zu einem Großbrand in die Neue Gasse nach Uffenheim im Landkreis Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim alarmiert. Das Gebäude sowie der Dachstuhl standen in Vollbrand. Die Flammen griffen auch auf zwei daneben stehende Gebäude über. Verletzt wurde nach aktuellen Informationen niemand. Foto: NEWS5 / Wohlgemuth Foto: NEWS5 / Wohlgemuth (NEWS5)