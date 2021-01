Polizei beendet "Saunaparty" in Rauschenberg

Mobile Sauna wurde extra aufgebaut

Sieben Menschen aus vier Haushalten auf engem Raum

Anzeigen wegen Verstoß gegen Corona-Beschränkungen

Eine Party in einer mobilen Sauna hat am Samstag (02.01.2021) um kurz vor Mitternacht die Polizei aus Neustadt an der Aisch auf den Plan gerufen. Wie die Inspektion am Tag danach berichtet, wurden die Beamten gegen 23.45 Uhr zu einer „Ruhestörung“ nach Rauschenberg gerufen.

Saunaparty in Rauschenberg: Zu viele Menschen aus zu vielen Haushalten

Im Rahmen einer Überprüfung durch eine Streifenbesatzung wurde festgestellt, dass die dortigen Anwohner eine mobile Sauna aufgebaut hatten. Da sich bei der „Saunaparty“ insgesamt sieben Menschen aus vier Hausständen trafen, wurde die Veranstaltung kurzerhand aufgelöst. Gegen alle Beteiligten wurde Anzeige wegen Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen erstattet.