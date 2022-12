An Heiligabend gab es um 02.00 Uhr in einer Bar in der Bamberger Straße in Neustadt an der Aisch eine handfeste Auseinandersetzung. Zwei stark betrunkene Männer gerieten in einen verbalen Streit, wobei der 39-jährige Täter den Kopf des 26-Jährigen gegen eine Säule schlug. Dieser wurde verletzt, jedoch nicht schwer. Der Wirt der Bar konnte mithilfe anderer Gäste den Streit schlichten und die beiden aus der Kneipe werfen. Die hinzugerufene Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

