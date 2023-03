Eine Autofahrerin fand den verlassenen "Jake" nahe Emskirchen. Kurzerhand lud sie ihn ins Auto und brachte ihn in die Polizeiwache von Neustadt an der Aisch. Und dort fühlte sich der Vierbeiner schon fast wie ein Teil des Teams.

"Während unsere Kollegen die Besitzer ermittelten, nahm 'Jake' die Dienststelle mal etwas genauer unter die Lupe", schreibt die Polizei in ihrem Facebook-Post am Wochenende. Der "Inspekteur der besonderen Sorte" sei eine gern gesehene Abwechslung im Polizei-Betrieb gewesen. Sein "Schnupperpraktikum" habe "Jake" erfolgreich hinter sich gebracht.

Bei Facebook wurde der Hundepolizist auf Zeit sofort zum Hit. Die meisten User dankten der Finderin des Vierbeiners für ihren Einsatz. "Vielen Dank fürs Kümmern… sowohl an die Autofahrerin, als auch an euch", schreibt zum Beispiel eine Userin. Eine andere Nutzerin sieht den Hund schon in den Diensten der Polizei: "Der passt doch gut zu euch!!"

Letztlich konnte "Jake" wieder von seinen Besitzern abgeholt werden, wie die Polizei bestätigte: "Der Hund war registriert und so konnten die Besitzer ausfindig gemacht werden."