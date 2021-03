Hagenbüchach aktualisiert vor 1 Stunde

Unfall

16-Jähriger nach Motorradunfall schwer verletzt: Biker prallt gegen Traktor

Ein 16-jähriger Motorradfahrer kollidierte im Kreis Neustadt an der Aisch mit einem Traktor. Der junge Biker blieb unter den Rädern des Traktoranhängers liegen. Er musste schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.