Markt Taschendorf vor 1 Stunde

Landwirtschaftlicher Unfall

Traktor kippt um: Fahrer stirbt - 18-jähriger Beifahrer kann sich noch retten

Zwei Männer waren am Mittwoch in Markt Taschendorf mit einem Traktor unterwegs, als es zu einem tragischen Unfall kam: An einer steilen Wiese kippte das Gefährt um, ein 87-Jähriger starb.