In Gollhofen (im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ist es am Freitag, dem 17. Februar 2023, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen: Auf Höhe der Stoffelsmühle kippte ein Traktor samt Anhänger um.

Wie die Polizei auf telefonische Anfrage von inFranken.de mitteilte, sind die Reinigungs- und Bergungsarbeiten seit etwa 13.15 Uhr abgeschlossen.

Traktor umgekippt - Getreide ergießt sich auf Straße

Die Straße, auf der der Traktor verunfallt ist, ist bereits wieder befahrbar. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

Die Straße war seit etwa 12 Uhr gesperrt. Die Feuerwehren Neustadt-Land und Gollhofen kümmerten sich um die Beseitigung des Getreides.

Der Unfallhergang wird derzeit ermittelt. Auch zu der Unfallursache ist noch nichts Genaues bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

