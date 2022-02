Am Freitagvormittag (11. Februar 2022) ist im Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim ein Feuer in einem Haus ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung berichtet, geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Hauses in Brunn bei Emskirchen in Brand.

Gegen 9.30 Uhr wurde der Brand in der Straße "Gostenhof" bemerkt und umgehend die Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Brunn, Emskirchen, Neustadt/Aisch und Langenzenn bekämpften das Feuer mit etwa 80 Einsatzkräften.

Dachstuhl eines Hauses in Flammen: Bewohnerin muss ins Krankenhaus

Eine Bewohnerin musste mit einer Rauchgasintoxikation mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Schaden wird auf circa 250.000 Euro geschätzt - das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei kommen zum Brandort und haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Ebenfalls im Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim hat es am Freitagmorgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Fahrer eines Kastenwagens musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.