Bei einem schweren Zusammenstoß am Freitagmorgen (11. Februar 2022) im Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim zwischen einem Kastenwagen und einem Auto ist ein junger Mann so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Krankenhaus an den Folgen verstarb.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de berichtet, hatte sich der Unfall gegen 7.45 Uhr auf der Staatsstraße 2413 zwischen Trautskirchen und Buch auf Höhe Fröschendorf ereignet.

18-Jähriger stirbt nach Unfall im Krankenhaus - weiterer Fahrer schwer verletzt

Der 18 Jahre alte Fahrer des Kastenwagens hatte aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf die Gegenfahrbahn geschlittert. Dort kam er im 90-Grad-Winkel zur Fahrbahn zum Stehen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 18-jährige Fahrer des Kastenwagens wurde vor Ort reanimiert und mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht - ein Rettungshubschrauber war hierfür im Einsatz. Dort verstarb der 18-Jährige wenig später.

Der Fahrer des anderen Autos erlitt ebenfalls schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Windsheim nahmen den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Neben Polizei und Rettungsdienst waren Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Neuhof an der Zenn sowie Obernzenn im Einsatz. Die Staatsstraße war im Rahmen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.