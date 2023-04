Zu einer außergewöhnlichen Verkehrskontrolle kam es am Sonntagnachmittag (23. April 2023) in Neustadt an der Aisch. Gegen 15.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 27-jährigen Autofahrer auf einem Supermarktparkplatz in der Robert-Bosch-Straße.

Der seit mindestens zweieinhalb Jahren in Deutschland gemeldete Fahrer gab an, dass er lediglich eine irakische Fahrerlaubnis besitze, teilte die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch mit. Diese hätte er jedoch vor mindestens zwei Jahren umschreiben müssen, um eine gültige deutsche Fahrerlaubnis zu erhalten.

Außergewöhnliche Kontrolle in Neustadt: Auto war bereits nicht mehr zugelassen

Wie sich herausstellte, wurde das Auto außerdem am 21. April 2023 außer Betrieb gesetzt. Bei genauerer Betrachtung der Zulassungsstempel wurde festgestellt, dass diese nachträglich wieder aufgeklebt worden waren. Auch der TÜV-Stempel war verändert worden, um einen anderen Gültigkeitszeitraum vorzutäuschen. Allerdings war auch dieser falsche Zeitraum bereits abgelaufen. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden.

Gegen den Autofahrer wurden Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung eingeleitet.

Vorschaubild: © Alexander G. Walther/Polizei Oberfranken