Neustadt an der Aisch vor 1 Stunde

Unfall auf Karussell

Unbekannter schleudert Kind (7) vom Karussell auf dem Spielplatz und verschwindet einfach

Ein 7-Jähriger hatte am Mittwoch, 7. Juni 2023, wenig Chancen, als ein unbekannter Mann das Karussell auf einem Spielplatz in Neustadt an der Aisch viel zu schnell gedreht hat.